le tronçon Chelles - Champs-sur-Marne achevé en 2028

Attendue pour 2030, la fin des travaux de ce tronçon, qui partira de la gare de Clichy-Montfermeil (Seine-Saint-Denis) pour se terminer à la gare de Noisy-Champs via Chelles, a été finalement avancée à 2028. La Société du Grand Paris (SGP), qui vient d'attribuer le troisième et dernier marché public (325 millions d'euros hors taxe) à un pool d'entreprises (Razel-Bec, Sefi-Intrafor et Fayat Metal) pour la réalisation du tronçon, l'a annoncé le 25 février dernier.

Ces deux ans de gagnés sur le calendrier initial constituent une très bonne nouvelle pour Brice Baraste, le maire (LR) de Chelles, qui a assisté, ce jour-là, à la présentation du huitième et dernier tunnelier. Baptisé “Mireille”, celui-ci creusera le dernier tronçon. « Bravo aux équipes engagées dans cette opération, s'est ainsi exprimé Brice Baraste sur Twitter. Je suis ravi de l'avancée d'un tel projet d'envergure. » Satisfaction plus mesurée du côté de Maud Tallet, la maire (PC) de Champs-sur-Marne. Cette dernière espère surtout que ces travaux ne provoqueront pas trop de désagréments pour les habitants, contrairement à un passé récent.

Ce vaste chantier, qui démarrera en septembre prochain, comprendra la réalisation d'un tunnel de 5,3 km (entre Chelles et Sevran en Seine-Saint-Denis), la construction de la future gare de Chelles et de six ouvrages de service.