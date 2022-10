Le tribunal de Meaux vend des biens immobiliers à petits prix

Le 3 novembre prochain, à partir de 10 heures, il sera possible d’acquérir un appartement, une maison ou un local commercial à des prix attractifs en se déplaçant au tribunal judiciaire de Meaux. En effet, des ventes aux enchères de biens immobiliers saisis par la justice vont s’y dérouler.

Ainsi, un local commercial (27 m2) situé à Mitry-Mory sera mis en vente à partir de 30 000 euros, tandis que les enchères pour un appartement à Chelles débuteront à 40 000 euros. A Dampart, c’est une maison de 102 m2 qui sera proposée à partir de 180 000 euros. Du côté de Chessy, c’est un appartement (duplex de 54 m2 avec une place de parking) d’une valeur de 250 000 euros qui sera à vendre.

Pour tous ces biens, à noter que des visites sont possibles. Les personnes intéressées doivent prendre contact avec le tribunal judiciaire de Meaux (et le Greffe du juge de l’exécution plus précisément) et avec un avocat inscrit au barreau de Meaux. Une démarche obligatoire, car cet avocat parlera au nom du candidat à l’acquisition du bien le jour de l’audience. Pour plus de détails, il faut consulter le site des enchères publiques.