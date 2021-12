Six voitures, réalisées et aménagées, sur-mesure, accueilleront quelques-unes des entreprises les plus innovantes dans 15 villes françaises. Soit 15 villes, pour aller au-devant des Français. Et gagner du temps ! Le Train circule de nuit, d’une gare à l’autre, des voitures hôtel et restaurant y sont spécialement aménagées pour assurer tout le confort nécessaire aux équipes embarquées. Chaque jour, le Train de la nouvelle France industrielle sera ouvert au public de 10h à 18h. Cette exposition itinérante est aussi l’occasion de fédérer ses équipes en région. Pôle Emploi, dans une voiture dédiée, organisera des « speed dating » et informera le public intéressé sur les métiers de l’industrie.

Des inaugurations quotidiennes permettront aux entreprises partenaires de rencontrer, à chaque étape, la presse régionale, les élus et les personnalités locales. Enfin pour un maximum de visibilité, un site internet dédié est mis en ligne Les industries partenaires seront mises en avant dès la page d’accueil, tandis que des photos, vidéos et reportages réalisés en direct du train viendront alimenter le buzz médiatique et créer du trafic.