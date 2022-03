Le tournoi de basket La Mie Câline revient à Meaux

Organisé par le CS Meaux, ce tournoi pré-qualificatif se déroulera le samedi 5 mars (tournoi masculin) et le dimanche 6 mars (tournoi féminin) au gymnase Fontaine (8h30-17h). L'équipe gagnante de chaque catégorie se qualifiera à un second tournoi avant de pouvoir accéder aux finales nationales prévues les 4 et 5 juin à Saint-Jean-de-Monts et à Challans (Vendée). Les équipes masculines engagées sont le CS Meaux, l’ABC Dammartin, le BE Nanteuil-les-Meaux, la JS Ferté Gaucher et le BC Courneuvien. Chez les féminines, on note la présence du CS Meaux, de la JS Dampartoise, de l’Alliance BS77-US Champagne et du BC Courneuvien. Au total, plus d'un millier d'équipes participent à l’aventure entre septembre et mai.

www.lamiecalinebasketgo.com. Entrée gratuite.