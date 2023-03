Le théâtre de Fontainebleau dédié aux femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, un temps d’échange sera tout d’abord organisé le mercredi 8 mars (14 heures-17 heures) dans la salle des fêtes du théâtre municipal de Fontainebleau. Les participants pourront poser des questions sur les actions menées par les différents acteurs locaux présents, notamment le Centre d’information sur le droit des femmes et des familles (CIDFF) et le Centre communal d’action sociale (CCAS). Des associations étudiantes (UNICEF, N.O.U.S.) seront également présentes.

Toujours au théâtre municipal, mais dans la salle des fêtes, un atelier de sensibilisation, intitulé “Indentification et déconstruction des stéréotypes sexistes“, se déroulera de 15 heures à 16 h 30. Cette formation sera assurée par l’association “Paroles de femmes - Le Relais“ basée à Vert-Saint-Denis. Elle permettra aux participants de mieux identifier et déconstruire certains stéréotypes, afin de faire avancer la cause de l’égalité des genres.

Par ailleurs, un atelier de défense personnelle sera animé par la police municipale de Fontainebleau toujours à la salle des fêtes (14 heures-17 heures). Son objectifest de transmettre aux participants des gestes simples et pratiques pour se protéger en cas de danger.

Julie Depardieu sur scène

Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir l’exposition “Les Toiles Barré“ réalisée par Myriam Barré et située dans le Hall Tavernier de la salle des fêtes du théâtre municipal. Cette artiste locale propose des portraits “Pop Art“ aux couleurs éclatantes et aux formes expressives. A noter qu’une fresque réalisée par les enfants du centre de loisirs sera également visible.

Deux derniers événements vont conclure cette journée du 8 mars. Tout d’abord, l’atelier “Lecture poétique et poésie“ qui sera organisé au foyer du théâtre (à partir de 18 heures). Il proposera un temps de partage autour de textes d’auteures féministes (Simone de Beauvoir, Barbara, Olympe de Gouges, Malala Day, Maya Angelo et Anaïs Nin) lus par des élèves comédiens.

Enfin, une lecture musicale aura lieu sur la scène du théâtre municipal (à 20 heures) en compagnie de la comédienne Julie Depardieu, de la pianiste Hélène Couvert et de la flûtiste Juliette Hurel. L’occasion de découvrir le personnage de Misia Sert, muse pendant plus de 40 ans de grands artistes (Bonnard, Renoir, Diaghilev, Cocteau, Ravel, Debussy et Stravinsky). La voix envoûtante de Julie Depardieu sublimera ce personnage fascinant.

Théâtre municipal de Fontainebleau : 9, rue Dénecourt, Fontainebleau. Renseignements et inscriptions : 01 77 03 81 81 (CCAS).