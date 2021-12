Le terroir à l'honneur à Coulommiers

Cet événement gastronomique qui met à l'honneur les spécialités fromagères et viticoles régionales et nationales se tient tous les ans lors du week-end des Rameaux. Plus de 65 000 gastronomes sont attendus sur le parvis de la Sucrerie pour profiter de quatre jours de fêtes, de dégustations de produits du terroir et d'animations.

L'ambiance y est toujours chaleureuse et ludique avec sa traditionnelle exposition d'animaux d'élevage et ses concours, du plus classique (meilleur brie de Coulommiers, coups de cœur vins, concours de cuisine) au plus farfelus (combien pèse la vache Marguerite ?).

« Si cette manifestation dure depuis 50 ans, c'est qu'elle a su garder la particularité de mettre en valeur des produits du terroir de qualité », explique André Mouilleron, président de la foire.

Cet événement renoue ainsi avec la tradition des foires médiévales de Champagne et de Brie, représentées alors à Coulommiers par celles de Saint-Denys et de Sainte-Foy. Cette année, elle accueillera, en plus des fins gourmets et des élus locaux, des élèves des CFA « application cuisine », des grands chefs français mais aussi de nombreux MOF (Meilleurs ouvriers de France), ambassadeurs de la gastronomie hexagonale.

La foire fête son demi-siècle ! Les prémisses de la Foire de Coulommiers en 1967 © Foire internationale aux Fromages et aux Vins C'est en 1967 qu'un certain Pierre Aubert, alors président du Comité des foires et expositions, et quelques amis ont décidé de célébrer le mariage du Brie et du Beaujolais. Ainsi naquit la Foire internationale aux fromages et aux vins de Coulommiers. L'événement ne regroupait alors que de cinq exposants à côté du théâtre municipal, au bord du Morin. Victime de son succès, il a dû déménager en centre-ville tant il gagnait en ampleur. Dès 1972, il réunissait déjà une centaine d'exposants occupant l'ensemble du cours Gambetta. Devenue internationale, cette foire quinquagénaire accueille désormais plus de 350 exposants sur le Foirail de la Sucrerie.

Du vendredi 7 au lundi 10 avril, au foirail de la Sucrerie à Coulommiers, 77 rue du Général Leclerc.

Tél. : 01 64 03 22 92. Dîner-spectacle à 70 euros (réservation préalable à l'office du tourisme).