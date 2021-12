Le télétravail augmente les addictions

Depuis plusieurs semaines et sur l'injonction du gouvernement, de très nombreux Français travaillent de chez eux pour éviter la propagation de la Covid-19. Mais d'après la conclusion de l'étude Odoxa réalisée auprès de 3 000 personnes pour le cabinet GAE Conseil (groupe professionnel et indépendant spécialisé dans la prévention et la sensibilisation aux addictions au travail), le télétravail pourrait causer une augmentation des pratiques addictives.

Selon cette étude, 75 % des salariés français pensent que le travail à distance représente une source de risques pour les personnes présentant déjà des formes addictives. D'autre part, 82 % des sondés attendent un réel accompagnement et un soutien de leur entreprise. Pour les personnes interrogées, l'hyper-connexion arrive en tête des dangers liés au télétravail (81 %) devant le tabac (75 %), l'alcool (66 %), le cannabis (55 %), les médicaments (52 %) et la consommation d'autres drogues (51 %). Enfin, 83 % des sondés estiment que le télétravail va se généraliser dans le futur.

Le cabinet GAE Conseil appelle à mettre en place des campagnes de sensibilisation à ces questions d'addiction et des formations pour les managers.