Le surendettement des ménages a baissé de 24 %

Elle a constaté une baisse du nombre de dossiers déposés en 2020 par rapport à 2019 (- 24 %). Ce phénomène s'explique en partie par les réductions de certaines dépenses en raison de la crise sanitaire. D'autre part, le montant global de l'endettement des ménages dans le département s'élève à près de 117 millions d'euros, dont 52 millions d'euros pour les seules dettes immobilières (présentes dans 19, 5 % des dossiers). Ce passif immobilier, toujours élevé et supérieur à la moyenne régionale et nationale, est une spécificité de la Seine-et-Marne. La typologie des personnes déposant un dossier de surendettement est la suivante : elles sont âgées entre 35 et 64 ans (72 %), salariées (44, 1 %), gagnent entre 935 et 1 390 euros par mois et possèdent un patrimoine de moins de 2 000 euros (77, 7 %). Enfin, 11, 6 % des ménages touchés disposent de ressources inférieures au seuil de pauvreté et plus d'un quart des dossiers déposés s'expliquent par des accidents de la vie.