Le spectacle “Wok and Woll“ à la Houssaye-en-Brie

Le violoniste, polymorphe vocal, et son acolyte pianiste, d'une verve comique irrésistible, vous emmènent dans leurs différents univers musicaux sur un rythme effréné avec humour et folie. Un cartoon mélodieux et hilarant où l'absurde n'a d'égal que la virtuosité. Une pincée d'ACDC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok musical relevé d'une sauce Bach et Tchaïkovsky et on obtient le “Wok 'n oll“…

Renseignements et réservations : reservation@valbriard.eu. Tél. : 01 64 51 33 26. Tarifs : 10 et 5 euros.