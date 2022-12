Le spectacle LUMEN va illuminer Melun

Expérimenté depuis 2020 sur l’immense façade de la cité administrative, mais aussi dans plusieurs quartiers de la ville, le programme de projections artistiques XXL baptisé LUMEN (du latin lumière et anagramme de Melun) prend de l’ampleur. Les deux puissants vidéoprojecteurs acquis par la municipalité vont offrir aux Melunais la possibilité de découvrir de l’art “hors les murs“ de façon originale et spectaculaire.

Dans la continuité des Micro-Folies, LUMEN va débuter le mercredi 14 décembre (19 h 30) à bord de la péniche Madison amarrée au pied de la médiathèque. Pour cette première, c’est Philippe Baudelocque qui viendra présenter son univers cosmique. Cet artiste multiplie les interventions dans l'espace public de Paris à Hong Kong en passant par le Japon ou le Kenya. A Melun, les spectateurs pourront admirer ses magnifiques constellations prenant la forme d’animaux. Sur la péniche, un bar et une surprise musicale viendront agrémenter la soirée. Les œuvres de Philippe Baudelocque seront visibles pendant tout ce mois de décembre sur la façade de la cité administrative (quai Hippolyte Rossignol).

Des œuvres d’art au format XXL

Au début de chaque mois, une avant-première pédagogique et conviviale sera organisée sur la péniche Madison (place du Port) ou à la Maison du citoyen et de l’Europe (à l’intérieur de la médiathèque) en présence d’un artiste et/ou d’un professionnel.

Installé au 3e étage de la médiathèque, un des deux vidéoprojecteurs sera exclusivement utilisé pour projeter des clichés fixes. Les spectateurs pourront ainsi voir défiler sur le mur de la cité administrative des œuvres d’art au format XXL sur 20 mètres de haut et 13 mètres de large. De quoi susciter la curiosité et interpeller l’imaginaire collectif. À peine plus petit, le second vidéoprojecteurvoyagera de quartier en quartier pour valoriser le travail d’artistes locaux, nationaux ou internationaux, ainsi que les richesses du patrimoine de Melun.

Les projections auront lieu toute l’année, du mardi au samedi, tôt le matin ou au coucher du soleil. 12 thèmes ont été sélectionnés allant de la mode (en janvier) à la cuisine et l’art (octobre) en passant par la BD (avril) et la musique (juin).