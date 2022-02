Le spectacle “La vie parisienne“ au Mée-sur-Seine le 11 février

Musiciens, comédiens, acrobates et chanteurs d’opéra : 13 artistes seront sur la scène du MAS, au Mée-sur-Seine, le vendredi 11 février. “La Vie Parisienne” est, sans conteste, une des oeuvres les plus emblématiquesd’Offenbach. Un baron étranger débarque à Paris avec son épouse pour goûter aux plaisirs de la capitale. Un riche parisien rêve d’amour avec une femme du monde. Ce dernier va duper l’étranger, afin de lui "voler" sa femme. Derrière cet opéra drôle, joyeux et entraînant, Offenbach nous livre une critique caustique de la haute bourgeoisie, de ses moeurs et de ses travers. Un voyage musical savoureux et pétillant.

Tarifs : 26 et 24 euros. Renseignements : www.culturetvous.fr