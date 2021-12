Le Souper, au théâtre de Fontainebleau le vendredi 19 avril à 20h30

Le contexte : l'après Waterloo, Napoléon est défait et en exil, Wellington et ses troupes sont dans Paris où la révolte couve. Le soir du 6 juillet 1815, Fouché et Talleyrand se réunisse pour souper et décider de l'avenir de la France. Si l'un souhaite une république, l'autre voudrait voir revenir les Bourbons au pouvoir. La responsabilité du sort du pays les lie et ils doivent donc entamer les négociations pour déterminer qui règnera. Ce cours d'histoire animé donne à voir au spectateur les enjeux d'une simple décision. Le face à face est grandiose et on se demande qui aura le dernier mot, le tout accompagné de textes truculents et de dégustation qui met le public en appétit. L'acteur Jean-Claude Deschamps recevra librement le public avant la représentation à 19 heures. A ne rater sous aucun prétexte !

Théâtre de Fontainebleau, 9 rue Denecourt, Fontainebleau

Tél : 01 64 22 26 91

Texte : Jean-Claude Brisville

Mise en scène : Daniel et William Mesguich

Durée 1h15

Tarifs : de 12 à 33€