Le smitom va rouvrir ses déchetteries

Le SMITOM-LOMBRIC, qui gère le traitement des ordures ménagères de 67 communes du sud du département (300 000 habitants), a décidé de rouvrir ses 11 déchetteries. Mais cette réouverture, qui sera effective à partir du mardi 21 avril, est soumise à certaines conditions.

L'accès se fera ainsi uniquement sur rendez-vous. Avant de vous rendre à votre déchetterie, il vous faudra contacter le SMITOM (0 800 814 910) du lundi au vendredi (8 h 30 – 12 heures et 14 heures – 17 h 30). Vous devrez également vous munir de votre carte d'abonné et de votre carte grise. Les déchetteries seront ouvertes du mardi au samedi. Comme partout ailleurs, les visiteurs devront respecter les consignes sanitaires et notamment les mesures de distanciation sociale.

Cette réouverture a également pour objectif de lutter contre l'augmentation des dépôts d'objets sauvages observée depuis le début du confinement.

Les 11 déchetteries : Bourron-Marlotte, Châtelet-en-Brie, Dammarie-les-Lys, Écuelles, Le Mée-sur-Seine, Orgenoy, Réau, Saint-Fargeau-Ponthierry, Savigny-le-Temple, Vaux-le-Pénil, Vulaines-sur-Seine.