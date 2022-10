Le site Borealis de Grandpuits procède à son inspection générale

Planifié depuis 2017 et activement préparé depuis 2020, cet arrêt réglementaire est l’occasion privilégiée pour réaliser des projets et des travaux d’amélioration de la fiabilité et de la sécurité des installations. L’ensemble des installations de production sera mis à l’arrêt jusqu’au début du mois de novembre, afin d’optimiser la productivité du site et de réduire son impact sur l’environnement. La qualité de réalisation de cette opération est essentielle pour la poursuite des activités en toute sécurité et la pérennité du site.

Le montant des investissements et le volume des travaux engagés illustrent bien l’ampleur du chantier : plus de 50 millions d’euros d’investissements, 1 000 personnes mobilisées durant le pic d’activité du chantier, environ 3 000 travaux réalisés au total et plus de 130 000 heures de travail durant la phase d’exécution. L’objectif commun est de ne pas déplorer d’accident.