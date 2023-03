Le site archéologique de Châteaubleau, lauréat de la Mission Patrimoine 2023

C’est la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui a dévoilé la liste des 18 heureux élus le 16 mars. Le site archéologique de Châteaubleau en fait partie. Il bénéficiera ainsi du soutien financier de l’offre de jeux Mission Patrimoine portée par Stéphane Berne, l’animateur de télévision, et déployée par la Fondation du patrimoine. Cette mission sera lancée en septembre et le montant de la dotation de chaque site sélectionné sera annoncé lors des prochaines Journées européennes du patrimoine, toujours en septembre.

Le site de Châteaubleau a été retenu selon divers critères. Tout d’abord, son intérêt patrimonial. Il est, en effet, composé d’un ensemble de structures datées de l’époque gallo-romaine, ainsi que de riches collections d’objets (céramiques, objets métalliques, pièces de monnaie, artisanat…). Ensuite, son intérêt principal réside dans la conservation de vestiges exceptionnels, celui du théâtre gallo-romain et du sanctuaire des sources, en partie classés et inscrits au titre des monuments historiques depuis 1983. Des visites guidées individuelles et de groupes, notamment scolaires, y sont organisées en partenariat avec l’association La Riobé (mille visiteurs en 2021).

Un projet global de mise en valeur du site vise à le rendre plus accessible et plus attractif. Son futur aménagement permettra ainsi l’organisation de spectacles, concerts et manifestations en tout genre. Le théâtre aura notamment vocation à être l’épicentre de la Fête gallo-romaine.

Le chantier va durer un an

Aujourd’hui, les vestiges du théâtre sont en péril. Un diagnostic sanitaire rend compte de multiples désordres : fissures structurelles, déformations des élévations dues à l’altération des parements et aux infiltrations d’eau, effondrements de murs et de voûtes et désagrégation généralisée des enduits. D’anciennes restaurations par ciment de mortier posent également souci à certains endroits, tout comme la végétation et la mousse. Les vestiges du théâtre et du sanctuaire de sources vont donc être consolidés pour en assurer la bonne conservation (stabilisation des maçonneries, drainage et couvertures ponctuelles) dans le cadre d’un chantier qui va s’étaler de février 2024 à mars 2025.

La Mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, soutenue par le ministère de la Culture et la Française des Jeux (FDJ), a un impact significatif sur ledéveloppement et la revitalisation desterritoires, notamment ruraux. Elle soutient des projets de restauration de sites patrimoniaux, favorise la préservation du patrimoine religieux, encourage l’artisanat local et les métiers d’art. Les projets soutenus permettent de créer des emplois, d’attirer des visiteurs et de valoriser le patrimoine culturel de la France.

L’appel à projets est ouvert sur un site dédié(www.missionbern.fr/signaler-un-site). Propriétaires, associations, communes et passionnés de patrimoine sont invités à identifier les sites en péril partout en France et tout au long de l’année.