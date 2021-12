Le Siredom installe son Codeci

Cette nouvelle instance du 2e syndicat intercommunal de traitement des déchets ménagers et assimilés en France aura pour mission de conseiller le Siredom et de formuler des propositions en faveur de l’économie circulaire, en associant le plus grand nombre d’acteurs locaux. Il s’agit d’une « instance consultative qui va nous faire des propositions dans laquelle on regroupe quatre différents collèges. Soit un collège d’universitaires, puisqu’il y a les universités d’Evry et la « silicon valley » autour d’Orsay et Saclay, soit des collèges d’entreprises, de personnalités qualifiées ou de gens de la société civile » précise Xavier Dugoin, le président du Siredom.

La réunion d’installation du Codeci s’est tenue à Corbeil-Essonnes en présence de Xavier Dugoin et de Jacques Beaudet, président-délégué chargé des relations avec le Codeci. Les membres présents ont élu leur bureau, leur président et les présidents des quatre commissions thématiques.

Charley Josquin, chef d’entreprise Essonien et spécialiste de la démocratie de proximité, a été élu président du Codeci à l’unanimité.

« J’ai tout de suite adhéré à l’idée du Siredom de mettre en place une structure de réflexion au niveau local. L’idée c’est qu’à un moment ce n’est plus à l’état de légiférer, c’est à nous, acteurs publics locaux, qu’on soit entreprises, institutions, associations, représentants des usagers, c’est véritablement à nous de réfléchir à ce que nous voulons pour notre territoire. »

Le Codeci a reçu ses quatre premiers chantiers par saisine du Siredom :

- encourager les entreprises et les particuliers au recyclage, au réemploi, à la réutilisation des matériaux, notamment ceux du BTP ;

- mobiliser plus efficacement la commande publique ;

- réaffirmer et garantir les deux objectifs prioritaires du Siredom de qualité du service et de meilleur coût de traitement ;

- étudier des solutions innovantes permettant la transformation des gisements de plastique.