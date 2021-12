Le Shopping Promenade de Claye-Souilly est ouvert

C'est un concept en vogue. En phase avec les nouvelles aspirations des consommateurs et les mutations des codes du commerce, les centres commerciaux à ciel ouvert ont la cote. Celui de Claye-Souilly, qui a déjà accueilli plusieurs milliers de visiteurs lors de son ouverture, est le troisième du genre après Amiens, en 2017, et Arles en 2019, tandis qu'un quatrième vient d'être inauguré à Strasbourg.

En Seine-et-Marne, c'est un ensemble urbain mixte nouvelle génération qui a été conçu. Sur une surface de vente totale de 46 000 m2, il regroupe 66 unités : 40 magasins (la Fnac ouvrira en mai), 15 restaurants et 11 espaces de loisirs (trois salles de cinéma, karting indoor, bowling et laser game). Les espaces de restauration et de loisirs ouvriront dès que le contexte sanitaire le permettra. Enfin, un pôle médical, comprenant un cabinet dentaire et une clinique ophtalmologique (ouverture en mai), complète une offre diversifiée. À la clé, la création d'environ 400 emplois équivalents temps plein.

« Notre volonté est de redonner du sens et des valeurs au commerce physique en construisant et en gérant des lieux mixtes, conviviaux et profitables aux territoires », explique Antoine Frey, le PDG du groupe immobilier basé dans la Marne. « Notre raison d'être est de remettre le commerce au service de l'intérêt collectif. »

Un investissement de 99 millions d'euros

Le Shopping Promenade de Claye-Souilly repose sur trois piliers. Tout d'abord, un cadre valorisé par des codes architecturaux urbains, un bâti et des matériaux divers (bois, pierre et métal) et une végétalisation exceptionnelle (1 285 arbres plantés). Ensuite, une offre plurielle avec un mix merchandising mêlant les grands univers du commerce (mode, mobilier, décoration, culture et loisirs). Enfin, une expérience augmentée au sein d'un parcours client doté de deux grandes aires de jeux gratuites et de points de convivialité.

Mais la grande originalité réside dans la création du “Social club” espace polyvalent et convivial ouvert sur la ville et toutes ses composantes pour y célébrer la proximité et l'ancrage local. Libre d'accès pour les associations, il permet l'organisation régulière d'événements culturels (expositions, conférences, concerts…) placés notamment sous le signe du street art.

Le coût total de ce centre commercial s'élève à 99 millions d'euros, dont 23 millions ont été consacrés à la construction d'un échangeur permettant aux automobilistes d'accéder à la Nationale 3. Pour rentabiliser son investissement, le groupe Frey table sur une fréquentation de 4 à 5 millions de visiteurs par an.