Le service Proxi'bus renforcé à Melun Val de Seine

Cette ligne, qui permet de relier les hameaux de Ponthierry, Tilly, Saint-Fargeau et Villers, dessert également les gares de Saint-Fargeau et Ponthierry-Pringy. Depuis le 1er avril, les horaires ont été « considérablement renforcés ». Du lundi au samedi toute l'année (sauf jours fériés), le service fonctionne entre 6 h 30 et 20 h 15 (auparavant entre 8 h 50 et 17 h 30). En heures de pointe (de 7 h à 9 h 30 et de 16 h 30 à 19 h), le service fonctionne toutes les 30 minutes, entre la gare de Saint-Fargeau et l'Hôtel de Ville. Il assure la correspondance avec les lignes A, O et 11 gares du réseau Melibus. En heures creuses, la desserte s'effectue toutes les heures, sur l'ensemble du parcours, entre la gare de Saint-Fargeau et la piscine Roger Gladieux (via la gare de Ponthierry-Pringy). Par ailleurs, Proxi'bus dessert désormais la piscine communale Roger Gladieux à proximité du collège François Villon et de ses équipements. Il est possible de réserver sa course en ligne, à tout moment de la journée, au plus tard 1 h avant le départ souhaité. Inscription et réservation au 01 64 10 01 23. Le

service Proxi'bus est une ligne qui fonctionne comme une ligne régulière avec un itinéraire et des horaires précis. Cependant, elle fonctionne uniquement sur réservation. L'itinéraire alors emprunté sera adapté aux réservations.