Le Service national universel recrute des animateurs

Le SNU s’adresse aux jeunes âgés entre 15 et 17 ans sur la base du volontariat. C’est un dispositif ambitieux d’émancipation et de responsabilisation des jeunes. Sa mise en œuvre poursuit plusieurs objectifs : renforcement de la cohésion nationale (qui s’appuie sur l’expérience de la mixité sociale et territoriale), développement d’une culture de l’engagement et accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Logés sur le site de Sourdun (hébergement et pension complète inclus), les animateurs recrutés auront des astreintes de nuit. Une tenue obligatoire leur sera fournie pour l’encadrement du séjour. Pour candidater, il faut adresser un CV au Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Seine-et-Marne (SDJES 77).

ce.sdjes77.snu@ac-creteil.fr