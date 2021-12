Le service d'appui RH TPE/PME s'étend vers l'Est

Porté par Seine-et-Marne Développement, cofinancé par la Direccte et organisé en collaboration avec les intercommunalités et un réseau de partenaires, ce service gratuit présent sur le Sud Seine-et-Marne fait son entrée sur les bassins de l'Est Seine-et-Marnais (Provins) et de Marne-la-Vallée.