Le semi-marathon de Sénart le 1er mai

Cette réorganisation a été voulue pour satisfaire le plus grand nombre d’amateurs de courses à pied. Le 30 avril et le 1er mai, cette 21e édition va, en effet, proposer un nouveau format de courses plus accessible, plus inclusif et diversifié. Grande nouveauté cette année, le semi-marathon, qui succède au marathon, devrait accueillir davantage de participants et impliquer les habitants et le tissu associatif de l’agglomération Grand Paris Sud. Les installations seront plus confortables avec notamment un village "départ" et "arrivée" unique et vivant, qui mettra en avant le sport-santé, le sport adapté et la mixité sportive.

Inscriptions sur semi-marathon.grandparissud.fr.