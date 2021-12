Le Secours Catholique de Seine-et-Marne en action

Le Secours Catholique est présent sur le web et les réseaux sociaux depuis longtemps, et propose des publications et de nombreux événements. Il a d’ailleurs publié le 5 novembre son rapport statistique sur les situations de pauvreté des personnes accueillies en 2014.

Voici les prochains événements qu’il organise :

- le 12 novembre : mobilisation nationale pour la collecte de fin d'année

- le 17 novembre : colloque à Melun sur le thème "Mobilité, une liberté pour tous ?" à l'occasion de la publication du rapport statistique

- le 29 novembre : marche citoyenne avec Caritas Climat à l'occasion de la COP21

- le 16 décembre : inauguration des nouveaux locaux de la délégation de Secours Catholique de Seine-et-Marne à Meaux.