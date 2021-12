Le scienc'estival fait escale à lieusaint en août

Un village des sciences pendant les vacances ! C'est ainsi que les organisateurs du Scienc'Estival présentent cet événement qui va se dérouler à Lieusaint du 6 au 8 août prochain. Durant trois jours, jeunes (8 – 25 ans) et moins jeunes vont participer à des animations scientifiques en plein air. L'objectif est de leur permettre de s'amuser tout en apprenant grâce à différents ateliers (astronomie, robotique, énergies renouvelables, fusées à eau et observation des étoiles).

Le Scienc'Estival s'ouvrira le 6 août (à partir de 14 heures) par une cérémonie d'inauguration. Les animations grand public se poursuivront les 7 et 8 août (de 16 h 30 à 18 heures). Enfin, ce festival scientifique s'achèvera le 8 août par une soirée d'observation (de 22 h 30 à 00 h 30). À l'aide d'un télescope, les participants pourront ainsi observer les étoiles et comprendre leur histoire.

Forte d'une expérience de 40 ans, l'association Planète Sciences Île-de-France est membre du réseau Planète Sciences qui regroupe des délégations régionales partageant les mêmes valeurs et objectifs, afin de favoriser, auprès des jeunes, l'intérêt, la découverte et la pratique des sciences et des techniques.

SCIEN'ESTIVAL, du 6 au 8 août. École de la Chasse : 1, rue de Paris Lieusaint. Renseignements et inscription 01 64 81 20 40 et 07 68 76 71 00. Entrée gratuite.