Le savoir-faire d'Avenir Rénovations récompensé

Logements, consommation énergétique et émissions de carbone : la rénovation de l'habitat va être l'enjeu des années à venir. Mais pour atteindre ces objectifs, il est essentiel qu'ils soient traités avec une approche globale, multicritère, encadrée et au service du particulier. Ce prérequis constitue le socle de la certification NF Habitat RGE attribuée à Avenir Rénovations. Ce label vient récompenser l'ambitieuse stratégie de développement menée par cette entreprise basée à Collégien.

Créée en 2013, Avenir Rénovations compte aujourd'hui 40 licenciés répartis sur tout le territoire national. Atteindre le cap des 60 licenciés est le but fixé pour la fin de l'année. Cette progression n'a été possible que grâce à une stratégie spécifique : passer d'une logique de travaux à une approche globale de la rénovation. Un ensemble de process prédéfinis pour toutes les activités a été associé à cette démarche : contact et suivi client, procédures administratives et financières, réalisation et suivi des travaux et réception. Chaque licencié dispose d'une organisation « clé-en-mains » lui permettant de se développer en toute sérénité et d'apporter à ses clients les garanties attendues en termes, notamment, de délais et de services.

« Une étape essentielle »

En visant la certification NF Habitat RGE, Avenir Rénovations a décidé d'aller plus loin. Organisation, système qualité et qualité des réalisations : un audit complet de l'activité de l'entreprise a été ainsi piloté par l'organisme Cerqual Qualitel Certification (CQC), qui délivre le droit d'usage de la marque NF Habitat RGE. Et c'est avec une grande satisfaction que l'obtention de cette certification a été accueillie au sein d'Avenir Rénovations. « C'est une étape essentielle, salue Mickael Di Luca, directeur général de l'entreprise. C'est à la fois une reconnaissance de notre savoir-faire et de notre organisation, mais aussi un levier complémentaire de montée en compétences et de développement pour nos licenciés. Ils bénéficient et vont pouvoir faire bénéficier à leurs clients d'une certification encadrée et reconnue. Pour être réellement efficaces et sécurisants, nous sommes convaincus que les travaux de rénovation doivent être à la fois pensés dans une approche globale et orchestrés par un seul interlocuteur tout au long du projet. C'est dans cet esprit que nous nous développons avec l'ambition, à terme, de devenir leaders de la rénovation tous corps d'Etat en France. »