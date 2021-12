Le Santépôle de Melun ouvrira en 2018

Cet ambitieux projet de plateforme hospitalière publique-privée rassemblera dans un immense complexe, le centre hospitalier public de Melun et la clinique privée Saint-Jean l'Ermitage. La plateforme publique-privée se fonde sur une mutualisation des plateaux techniques, des équipements mais aussi de certaines installations.

Le principal échange entre les deux structures résultera du partage des 16 blocs opératoires qui seront essentiellement gérés par la clinique et utilisés par l'hôpital. La plupart des lits du Santépôle seront équipés d'un terminal multimédia permettant d'avoir accès à internet, à la télévision et au téléphone. Le pôle emploiera plus de 2 000 salariés et assurera des interventions de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, d'orthopédie, de psychiatrie et de soins de suite, mais aussi de la réanimation, de la surveillance continue...

Ce complexe occupera une surface de 88 000 mètres carrés, dont une partie de la surface, 56 000 mètres carrés, sera occupée par l'hôpital public et les 32 000 mètres carrés restant seront occupés par la clinique. Sont prévus la construction de 734 lits d'hospitalisation, mais également 16 blocs opératoire, 3 salles de scanners, 7 salles de naissance pour un investissement de 256 millions d'euros.

Le pôle hospitalier s'implante sur un territoire à forte dominante économique. Il est ainsi générateur d'emplois par l'envergure de ses travaux qui mobilisent de nombreuses entreprises du BTP et par le développement de nouveaux services de santé. Que de bonnes nouvelles pour le Sud de la Seine-et-Marne.