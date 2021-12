Le salon “Vélo en Grand” aura lieu en septembre

Ce grand rendez-vous des fabricants et amateurs de vélo se tiendra du 17 au 19 septembre sur la base de loisirs de Jablines-Annet, site support des JO 2024.

C'est un véritable salon du vélo urbain qui se déroulera durant trois jours. Ouvert au public, « Vélo en Grand » proposera de venir découvrir et de tester des milliers de vélos sur les 450 hectares de l'espace naturel de Jablines-Annet. Urbains, électriques, pliants, cargos, de voyage ou nature : tous les types de vélos seront présents lors de ce salon aux allures de festival.

En organisant cette manifestation, le Département de Seine-et-Marne affiche la volonté de s'inscrire, à l'image de sa marque d'attractivité « Vivre en Grand ! » comme une destination vélo avec l'ambition de contribuer à améliorer le moral, la santé et l'environnement de tous.

La programmation offrira des randonnées thématiques accessibles à tous et des épreuves sportives destinées aux disciplines Route et Gravel, ainsi que des compétitions internationales de cyclo-cross et de MTB Eliminator. Bref, une invitation à rouler et se faire plaisir en famille ou entre amis pour partager de bons moments.