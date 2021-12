Le salon “Univers BD“ à La Ferté-sous-Jouarre

C'est un week-end placé sous le signe du talent que promet la médiathèque Samuel Beckett de la Ferté-sous-Jouarre, organisatrice du 9e salon “Univers BD“. Des auteurs et illustrateurs de renom viendront présenter et dédicacer leurs ouvrages autour d'animations et de stands de libraires. L'occasion de faire le plein de lectures pour la rentrée ! Ce week-end sera également ponctué de jeux concours, tombolas, quiz et ateliers pour les enfants. La librairie fertoise Cyrano proposera notamment à la vente les albums des auteurs présents.

Renseignements : 01 60 22 74 91 et mediatheque@lfsj.fr.

www.mediatheque.fertesousjouarre.net.