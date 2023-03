Le salon Univers BD à La Ferté-sous-Jouarre

C’est un week-end placé sous le signe du talent qui attend les visiteurs de la salle polyvalente de La Ferté-sous-Jouarre, le samedi 25 (10 heures-18 heures) et le dimanche 26 mars (10 heures-17 heures). 30 auteurs et des illustrateurs de renom participeront, en effet, à la 10e édition du salon Univers BD et viendront présenter leurs ouvrages autour d’animations. Des séances de dédicaces seront également organisées.

Un atelier manga

Des concours de dessins (inscription obligatoire), des expositions, un atelier manga animé par Faihrid Zerriou (inscription obligatoire également) et une tombola seront aussi au programme. Quatre libraires seront présents et tiendront un stand : Cyrano (livres neufs), Cyrille BD (livres d’occasion), BD Pulsion (BD) et Culture en stock (BD neuves et d’occasion, mangas d’occasion et goodies).

Univers BD : 25 et 26 mars à la salle polyvalente (3, allée du Jumelage, La Ferté-sous-Jouarre). Informations : 01 60 22 74 91 et mediatheque@lfsj.fr. Entrée libre.