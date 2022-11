Le salon “Impérial chocolat” revient à Fontainebleau

Après quatre premières éditions prometteuses (2016-2019), cette fête du chocolat avait été stoppée net par la crise sanitaire et n’avait pu avoir lieu durant deux ans, en 2020 et 2021. Elle est de retour cette année, du 11 au 13 novembre, sous les ors du château de Fontainebleau et pour le plus grand plaisir des gourmands et des gourmets.

Sous la présidence de Frédéric Cassel, pâtissier-chocolatier de renommée internationale et gloire locale appréciée, une dizaine de grands chocolatiers et une vingtaine d’artisans en gastronomie fine, français et étrangers, présenteront leur plus belle composition chocolatée à faire fondre les visiteurs de plaisir. Durant trois jours, le salon investira la salle des Colonnes et la galerie des Cerfs, ainsi que la cour Ovale, toutes trois exceptionnellement ouvertes pour l’occasion. Comme les années précédentes, Mercotte, la célèbre chroniqueuse culinaire de M6, distillera ses conseils et sera membre du jury.

Le programme de ces trois journées sera riche : démonstrations de fabrication de chocolat, dégustations et vente de chocolats réalisés par les meilleurs chocolatiers de France, exposition de sculptures de chocolat, concours de gâteaux, dégustations gastronomiques, fabrication de tablettes de chocolat, dégustations sensorielles, bar à mousses et conférences.

Salon “Impérial chocolat“ : château de Fontainebleau (accès par le jardin de Diane, puis par la porte du Baptistère), les 11, 12 et 13 novembre. Tarif : 9 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Renseignements : www.imperialchocolat-fontainebleau.fr