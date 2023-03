Le Salon du chocolat et des douceurs à Meaux

Organisé par le Rotary Club de Meaux, ce 3e Salon du chocolat et desdouceurs accueillera, le samedi 25 (10 heures-19 heures) et le dimanche 26 mars (10 heures-18 heures), à la salle du Colisée, à Meaux, de nombreux exposants. Parmi les nouveaux venus, on peut citer les Pastilles des Savoies, les Macarons de Charlou, Campagne & Chocolat, Do & Choc et Nicolas Pain d’épices de Provence.

Ce salon est ouvert en priorité aux exposants indépendants, jeunes créateurs de saveurs, chercheurs de goûts originaux, ainsi qu’aux chocolatiers travaillant avec les plus grands crus de fèves de cacao.

Une tombola toutes les heures

Michäel Azzouz, champion du monde chocolatier, animera une conférence consacrée à la qualité nutritionnelle du chocolat. D’autre part, un chocolatier local mettra à la disposition des plus jeunes un espace leur permettant de personnaliser leur tablette avec des couleurs végétales. A noter qu’une tombola sera organisée toutes les heures avec des lots offerts par les exposants.

Le prix d’entrée a été fixé à deux euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Les bénéfices de ces deux journées seront versés à des associations de Meaux.

Salon du chocolat et des douceurs : 25 et 26 mars au Colisée (73, rue Henri Dunant, Meaux). Informations : 06 71 62 36 33 et rotarymeaux@gmail.com.