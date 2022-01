Organisé conjointement par l’Association féline des Pays de Loire et le Catimini club, le salon du chat attend 175 exposants venus de toute la France et plus de 450 félins. Parmi les 36 races qui sont attendues à l’espace Pierre-Bachelet de Dammarie-les-Lys, l’American Shortair sera mise à l’honneur. Des concours de beauté seront au programme de ce salon.

La Cartonnerie, espace Pierre-Bachelet : 824, avenue du Lys, Dammarie-les-Lys. Tarifs : 8 euros (adultes) et 3 euros (enfants de 5 à 12 ans).