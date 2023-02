Le salon du chat à Dammarie-les-Lys

Comme chaque année, la ville de Dammarie-les-Lys s’apprête à accueillir, les 7 et 8 janvier, la 6e édition du salon du chat. Celle-ci est organisée par l’association féline des Pays de Loire et va réunir de nombreux éleveurs et particuliers. Ceux-ci tiendront des stands et présenteront entre 400 à 500 félins de race. Plusieurs concours debeauté seront au programme et il y aura également la possibilité d’acheter des chatons.

Espace Pierre Bachelet : 824, avenue du Lys, Dammarie-les-Lys. Tél. : 01 79 76 96 05. Tarifs : 8 euros et 5 euros (gratuit pour les enfants de moins de 5 ans).