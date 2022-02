Le salon de la BD historique à Meaux

La troisième édition du salon du livre du Pays de Meaux aura lieu les 4, 5 et 6 mars au musée de laGrande Guerre, à Meaux. A cette occasion, les organisateurs vont inviter des auteurs qui se sont intéressés à la guerre à travers la bande dessinée. Cette rencontre est prévue le dimanche 6 mars (14h-17h) avec plusieurs dessinateurs qui participeront à des tables rondes et à une séance de dédicaces.



On peut citer notamment Jean Dytar, Richard D. Nolane, Jean-Pierre Pécau, Willy Duraffourg et Lucie Castel. Tous leurs albums seront disponibles à la vente à la librairie du musée.

Renseignements : www.museedelagrandeguerre.com. Entrée gratuite.