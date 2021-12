Le retour du Brie en fête

Pour cette 4 e édition, amateurs de fromages et de produits du terroir et simples gourmands sont invités à se retrouver aux tables des restaurants seine-et-marnais. Les « cuisines populaires » sont attendues dans les assiettes pour le plus grand plaisir de tous les palais.

À l'initiative de Seine-et-Marne Tourisme, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, le CERVIA (Centre régional de valorisation et d'innovation agricole alimentaire), l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), les Logis de France et les Offices de Tourisme du département, la Seine-et-Marne, terre gourmande située aux portes de la capitale, organise la quatrième édition de l'opération : "J'aime les fromages de Brie".

Cette manifestation inédite a pour ambition de mettre en avant l'image de la gastronomie seine-et-marnaise en Ile-de-France autour de ses célèbres fromages.

Une occasion saisie

L'opération a débuté lors de la fête nationale de la gastronomie (du 23 au 25 septembre), qui permet de « faire découvrir à tous » le patrimoine gourmand hexagonal qui fait la renommée de notre douce France.

Rendez-vous à la carte

Pendant plus de 2 mois, près de 80 restaurants de Seine-et-Marne se mobilisent pour vous faire découvrir les différents fromages de Brie.

Le terroir seine-et-marnais vous donne aussi rendez-vous là où vous ne l'attendez pas. Boutiques, fermes, fromageries, offices de tourisme et même mairies vous invitent à des animations culinaires. Salons, soirées spéciales, exposition, ateliers, randonnées gourmandes…

Il y en aura pour tous les goûts que vous préfériez en apprendre plus sur les étapes de fabrication des fromages briards ou que vous passiez directement à la case dégustation.

Mais pourquoi les fromages de Brie ?

- Raison n°1 : Ces "fromages des rois" ont affolé les palais des têtes couronnées les plus prestigieuses de l'histoire de France.

- Raison n°2 : Le Brie de Meaux, le Brie de Melun et le Coulommiers ont leur réputation. Mais connaissez-vous le Brie de Provins, plus fruité ? Ou ceux de Nangis et de Montereau, plus doux en bouche ?

- Raison n°3 : Avez-vous déjà goûté aux autres fromages du pays de la Brie comme le fougerus, le chevru, le brillat-savarin ou encore le vignelait ?

De nouveaux ambassadeurs friands de fromages

Pour cette 4e édition, Philippe Quintin, rédacteur en chef du Bottin Gourmand et Christophe Ferrière, chef cuisinier de l'auberge gastronomique Le Gonfalon à Germigny L'Évêque rejoignent, Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France Fromager parrainant l'événement depuis deux ans déjà.