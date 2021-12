Le restaurant La Boucherie s'installe à Combs-la-Ville

Ambiance chaleureuse, conviviale et décor en rouge et blanc inspiré des boucheries traditionnelles. Voilà ce qui attend les amateurs de viande de bœuf, la pièce maîtresse de La Boucherie, une chaîne de restauration créée en 1974 et attachée à la tradition. D'ailleurs, l'enseigne à la sympathique tête de vache (140 établissements en France et à l'étranger dont beaucoup sont des franchises) dispose de son propre atelier de découpe et d'affinage situé à Brive-la-Gaillarde. Un choix qui garantit la traçabilité et la qualité de la viande. La carte propose notamment de l'Araignée, du carpaccio de bœuf au chèvre chaud et un tartare traditionnel. On y retrouve également un beau choix de salades gourmandes, de plats traditionnels, de burgers, ainsi que du poisson.

Le nouveau restaurant de Combs-la-Ville a une capacité de 110 places en salle et sa terrasse peut accueillir jusqu'à 35 personnes. Il compte également une salle VIP privatisable et un espace dédié aux enfants. Son implantation a permis la création de 11 emplois en CDI et quatre postes sont encore à pourvoir pour compléter l'équipe.

Cette équipe est dirigée par Franck Hu, qui a commencé à travailler dans le restaurant familial dès l'âge de 14 ans.

Pour ce restaurateur expérimenté, c'est un changement de cap. « J'avais ouvert mon propre restaurant de wok à Rosny-sous-Bois, mais je voulais faire autre chose et me réinventer », explique-t-il. « Ça me tenait à cœur d'avoir un restaurant typique de tradition française, mais je voulais être certain de la pérennité de mon projet. J'ai donc choisi d'être accompagné en m'appuyant sur un modèle de franchise. La Boucherie a un beau réseau, une certaine notoriété et propose de la viande de qualité. Connaissant également bien certains des franchisés qui sont satisfaits du concept et de leurs résultats, j'ai donc fait le choix de construire mon projet avec les équipes du Groupe. Elles m'apportent leur savoir-faire et leur expertise. »

La Boucherie : 8, rue René Dumont Combs-la-Ville. Ouverture 7j/7 (12h-14h et 19h-23h).

Renseignements : 07 82 65 78 70.