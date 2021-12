Le Réseau Initiative Île-de-France fait son bilan

Le réseau francilien d'accompagnement et de financement des entrepreneurs a accompagné et financé la création, la reprise ou la croissance de 1 371 entreprises, permettant de créer ou sauvegarder 4 225 emplois dans la Région.

« Ces résultats sont encourageants mais un besoin d'investissement se fait ressentir. En effet, le potentiel entrepreneurial de la région est immense, mais il n'est pas pleinement exploité. Aujourd'hui, et encore plus demain, les besoins de financement et d'accompagnement des entreprises franciliennes se font toujours plus pressants et le réseau cherche à renforcer son action », commente Edouard de Penguilly, président du réseau. Le montant total des prêts, sans intérêts ni garanties, accordés par Initiative Ile-de-France aux entrepreneurs en 2018 s'élève à 29,1 millions d'euros, un financement en hausse de 16 %, par rapport à 2017. Sur ces 29,1 millions d'euros, 27 millions d'euros proviennent des fonds des prêt d'honneur des plateformes et 2,1 millions d'euros du dispositif PTZ Caisse des Dépôts. Le prêt d'honneur moyen est de 21 225 euros par entreprise (+7 %).L'attribution de ces prêts d'honneur a permis aux entrepreneurs accompagnés d'obtenir la confiance des banques puisque chaque euro de prêt d'honneur a entraîné en moyenne 6,2 euros de prêts bancaires associés. Les 29,1 millions euros d'euros de prêts d'honneur accordés ont ainsi fait levier sur 132,4 millions euros de prêts bancaires. Au total, 161,5 millions euros (total des prêts d'honneur et des prêts bancaires associés) ont été investis dans l'économie des territoires franciliens en un an grâce à l'action d'Initiative Ile-de-France.

Parmi ces 1 841 nouveaux entrepreneurs se trouvent 32 % de femmes, 27 % de jeunes (moins de 30 ans) et 26 % de seniors (plus de 45 ans). La moitié d'entre eux, soit 50 %, étaient demandeurs d'emploi. Les entreprises aidées par Initiative Ile-de-France affichent un taux de pérennité de 93% après trois ans d'existence, un chiffre supérieur à la moyenne nationale.