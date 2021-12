Le réseau d'experts-comptables Viseeon s'internationalise

Avec près de 899 000 euros de chiffre d'affaires en 2017 (sur 18 mois), 2, 141 millions d'euros en 2018, et près de 20 % de croissance chaque mois du 1er semestre 2019, le réseau de cabinets d'expertise-comptable Viseeon a fait la démonstration que son modèle disruptif basé sur le marketing de réseau (MLM) renfermait un potentiel de développement sans commune mesure. Si quatre experts-comptables étaient présents lors de la naissance de Viseeon il y a trois ans, 35 professionnels font aujourd'hui partie de l'aventure.

Mylène Pereira, directrice administrative et financière du réseau, n'a pas manqué de rappeler, en introduction de cette convention annuelle, l'une des principales clés de ce succès : l'investissement. Qu'il s'agisse de la communication, du service IT, ou de la formation, rien n'a été laissé au hasard par Viseeon, qui a constitué des équipes dédiées. « La formation est primordiale pour Viseeon. Près de 116 journées de formation ont été dispensées au sein du réseau en 2018 ». En effet, les experts-comptables qui intègrent le réseau peuvent parrainer d'autres confrères. Ils auront alors pour mission de les encadrer, de leur transmettre les valeurs de Viseeon, et de contribuer au développement de leur cabinet (communication, commercial …).

Ainsi, le marketing de réseau permet non seulement aux membres de Viseeon de vendre leurs missions en s'appuyant sur des confrères en qui ils ont confiance, mais il leur est également possible de toucher une rémunération managériale par le biais du parrainage.

Des “Viseeoners“ conquis

L'une des premières personnes à avoir cru dans ce projet, Aïcha Amejjoud, exerce à Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne. Avec Nassim Amejjoud, elle est à la tête d'une structure de huit personnes et a réalisé, en 2018, 508 000 euros de chiffre d'affaires pour un portefeuille client de 350 000 euros. « Il y a trois ans, j'ai très vite compris l'étendue de l'opportunité qui m'était offerte par le réseau. La vision de Joël Pereira, ses valeurs, nous ont convaincu de nous lancer. Passionnés par notre métier, nous étions conscients de la nécessité de ne pas se retrouver seuls. Viseeon est un écosystème imaginé, défini par Joël Pereira autour de la notion de partage d'expérience, où chaque parrainé devient parrain à son tour pour accompagner ceux qui en ont besoin ».

La « palette de services » offerte par le réseau, tels que l'intranet, qui permet « un véritable suivi de l'avancée du business de l'expert-comptable en temps réel », ou les outils de productions (comme la

« lettre de mission dématérialisée qui permet d'économiser du temps ») sont des atouts essentiels pour cette membre de la première heure. Le partage des bonnes pratiques entre confrères et l'accompagnement des filleuls font aussi partie des points forts du réseau, pour Aïcha Amejjoud. « Aujourd'hui, les clients attendent autre chose que la production d'un simple bilan. Il est indispensable de nous démarquer, de créer une réelle relation de proximité. Le développement de nos outils, qui sont dématérialisés et adaptés aux nouvelles formes de travail, le permet ». Selon cette membre pionnière, le développement de son cabinet

« n'aurait pas été le même » sans Viseeon. « Le réseau m'a permis de développer des compétences que j'avais en moi, mais que je n'aurais pas su développer à ce point ».

Jérôme Sanchis et Ségolène Bodet, experts-comptables à Gigean, dans l'Hérault, se sont lancés plus récemment dans le réseau. La liberté et l'indépendance offertes par Viseeon, comme le caractère disruptif du réseau ont été particulièrement appréciés par les deux professionnels.

A Evry, Mélanie Pascal a également intégré le réseau Viseeon pour étancher sa soif de liberté, après 12 ans passés au service d'experts-comptables associés. « Pourquoi j'ai choisi Viseeon ? J'ai pu bénéficier du cadre dont j'avais besoin pour m'installer, d'outils performants, de formations homologuées auprès de l'ordre, d'une aide au développement commercial, du service communication ».

Basé en Corse, Jean-Baptiste Véga a aussi trouvé ce qui manquait à son activité auprès de Viseeon. « J'adore le conseil, le métier doit aller chercher cette valeur ajoutée et Viseeon est à mon sens le meilleur moyen d'y accéder »,

estime l'expert-comptable, qui a généré grâce au réseau « de nombreuses missions ».

L'innovation comme leitmotiv

À l'instar des startups les plus disruptives, Viseeon a obtenu le statut “Jeune entreprise innovante“ en 2018, et vise les certifications ISO 9001 et ISO 14 001. Le réseau a également remporté le trophée argent du prix MarCom, qui récompense les meilleures stratégies de communications. Le pack communication mis à disposition des nouveaux adhérents (comprenant plus de 20 supports), la charte graphique particulièrement reconnaissable, ou encore la ligne éditoriale parfois facétieuse de Viseeon ont conquis le jury. L'équipe de communication a aussi repensé le site internet du réseau (www.viseeon.com) en créant des rubriques dédiées à chaque utilisateur (client et expert-comptable). « Nous souhaitons devenir une vraie marque et que nos clients soient fiers de faire appel à nous, qu'ils deviennent nos prescripteurs », explique Randy Patrigeon, responsable du pôle communication avec Elisa Plistat.

En outre, Viseeon étant tourné vers le conseil et la satisfaction client, de nombreux partenariats ont été conclus en interprofessionnalité (avec AG2R La Mondiale, Crédit Agricole Brie Picardie, Histoire et Patrimoine, Cap'Ten, NosRézo ou encore Agiris).

L'innovation en matière de technologies numériques est aussi un objectif essentiel pour le réseau. En témoigne le lancement par Vianney Delannoy, directeur de l'innovation client chez Viseeon, d'une nouvelle application mobile nommée Shuree. « L'idée, c'est d'aider l'entrepreneur à gérer son business, de l'assister en lui offrant une mise en relation en 24 heures avec un expert-comptable du réseau ». Miaina Andriana, directeur des systèmes d'information, s'attache également à proposer des outils performants aux Viseeoners, à l'image de ceux évoqués par Aïcha Amejjoud (avancée du business de l'expert-comptable en temps réel, lettre de mission dématérialisée…).

Mais si Viseeon a récemment restructuré ses services, c'est qu'il nourrit des ambitions internationales. Joël Pereira, son cofondateur, a en effet annoncé qu'après s'être déployé au niveau national, le réseau serait lancé l'année prochaine en Espagne, au Portugal, et en Italie. « Nous voulons donner la possibilité à un expert-comptable d'avoir des filleuls partout dans le monde, de sorte qu'il ne soit plus dépendant de la législation française », précise Joël Pereira.