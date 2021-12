Le report des soldes ravit la Fédération de l'habillement

Le représentant des 32 800 TPE de la branche française de l'habillement et du textile se réjouit du soutien et de l'écoute de Bruno le Maire : « C'est un signal fort envoyé par Bercy au ‘petit commerce' de centre-ville, que nous attendions depuis longtemps et avec grand espoir. D'ores et déjà je suis heureux de pouvoir annoncer que nous travaillons, avec les services du ministère et CCI France, sur un plan de transformation de notre secteur, pour soutenir la reprise d'activité, la gestion des stocks et la digitalisation des magasins. »

Après une fermeture de plus de deux mois, un report des soldes était nécessaire pour les indépendants de l'habillement afin de rattraper un chiffre d'affaires qui a considérablement chuté durant le confinement.

La date souhaitée Initialement par la FNH était plus tardive dans la saison car elle était liée à sa demande d'interdiction de la publicité sur les rabais qu'elle réclamait dès le 11 mai. Cette demande ayant été écartée, il n'était donc plus question de défendre un report des soldes aussi tardif.

Les commerçants vont ainsi pouvoir disposer de quelques semaines supplémentaires afin d'écouler les stocks printemps/été. Un report bienvenu, qui leur permettra de conserver leurs marges.