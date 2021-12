Assises du produire en France les 14 et 15 septembre

L'an dernier, plus de 600 entrepreneurs du Produire en France étaient présents autour d'Yves Jégo, président-fondateur de Pro France et ancien maire de Montereau-Fault-Yonne, afin de défendre le patriotisme économique et encourager la sauvegarde de l'appareil productif français.

La ville de Reims accueille chaque année les Assises du produire en France, un événement exceptionnel consacré à la défense des produits, emplois et savoir-faire français, à l'instar du salon MIF expo qui se tient depuis 5 ans à Paris sous le haut patronage d'Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'Économie et du Redressement productif.

Lors des dernières assises, PME, ETI, grands groupes, organismes certificateurs, fédérations professionnelles, syndicats ont pu alimenter le débat et la réflexion sur les dispositifs à mettre en place afin de valoriser la production française. Ils sont de retour cette année.

Initiées par l'association Pro France qui promeut le label Origine France Garantie (qui représente aujourd'hui environ 1 700 gammes de produits dans plus de 500 entreprises), les assises avaient ainsi vu l'ensemble des candidats déclarés à l'élection présidentielle se succéder à la tribune. Cette année, la défense de l'industrie locale sera au cœur des débats, notamment lors des tables rondes « De la French Tech à la French Fab », « Le Made in France vu du monde », « Mode et créateurs, les leviers de l'excellence française » et « Les Régions françaises au cœur du renouveau industriel ».