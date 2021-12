Le rapport 2014 de la DGE est paru

Placé sous l’autorité du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, la DGE propose au Gouvernement des politiques publiques en faveur de la croissance et de la compétitivité des entreprises françaises. Elle s’appuie sur sa connaissance des secteurs de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des services et du tourisme, aux niveaux national et local.

En 2014, elle s’était fixée plusieurs priorités pour renforcer le secteur industriel et ses filières, avec notamment les plans de la Nouvelle France industrielle (NFI). Ces derniers vont être poursuivis en 2015 et s’axer autour des industries du futur. Elle affichait aussi un soutien renforcé au développement de l’entrepreneuriat en valorisant la « French tech », en essayant de simplifier les mesures en faveur de l’entreprise ou encore en mettant en place un « accélérateur PME », en lien avec la Banque publique d’investissement (BPI).

La DGE a également aidé l’innovation française en contribuant à un écosystème favorable compétitif, aidant des entreprises identifiées comme « futurs champions de l’économie française », repérés au moyen d’initiatives comparables au Concours mondial d’innovation. Elle a participé au développement de l’économie numérique en soutenant le plan «France très haut débit » et la recherche et développement des technologies du numérique. Par exemple, l’action « cœur de filière » participe au financement du volet numérique du programme d’investissements d’avenir.

La DGE s’est aussi engagée dans la création de l’Agence du numérique. Elle a contribué à la préparation de la loi pour la croissance et l’activité (loi Macron) particulièrement pour tout ce qui concerne les dispositions relatives au travail dominical. Elle participe ainsi au développement des services, du commerce et de l’artisanat. Elle accompagne les entreprises en difficulté et promeut l’attractivité du territoire français. Enfin, elle soutient l’investissement par la mise en place de l’action des « référents uniques » et de « commissaires au redressement productif ». La DGE aide aussi à mettre en œuvre des nouveaux dispositifs financiers comme l’aide à la réindustrialisation à destination des PME. Elle participe encore au développement du tourisme en appliquant les actions préconisées par les Assises du tourisme.