Le Randopolitain, rendez-vous des amoureux de la marche et de la nature

Un dimanche sur deux et un mercredi par mois, une balade de 15 ou 25 kilomètres est proposée au départ d’une gare francilienne à 10 heures avec une arrivée également programmée dans une station SNCF entre 17 heures et 18 heures. C’est le Randopolitain. Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre des Olympiades culturelles, emprunte les sentiers balisés de la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP) avec des passages par les espaces naturels protégés de l’Agence des espaces verts (AEV) Île-de-France et de l’Office national des forêts (ONF).

Ce Randopolitain est aussi l’occasion de visiter de nombreux sites patrimoniaux et culturels et de rencontrer divers professionnels (biologistes, écrivains, scientifiques, architectes, urbanistes et sportifs de haut niveau). Toujours dans cet esprit olympique, un bâton de relai (sorte de flamme olympique !) est porté par un marcheur ou une marcheuse durant la randonnée.

Plus de deux milles participants en 2022

En 2022, lors de la première saison, plus de deux mille participants ont suivi la Seine, des lisières de la Bourgogne aux portes de la Normandie durant les vingt premiers parcours

Toutes ces randonnées ont affiché complet avec un public très diversifié (60 % de femmes et un nombre de jeunes toujours croissant).

La deuxième saison a été lancée le 5 mars et se déroulera tous les dimanches jusqu’en novembre prochain, soit 37 randonnées. Le programme est simple, mais très ambitieux : faire le tour complet de la ceinture verte francilienne depuis la Seine-et-Marne et la frontière de l’Yonne jusqu’aux Yvelines et les abords de la Normandie. Conçue pour protéger la biodiversité, cette couronne d’espaces naturels ou agricoles fête son 40e anniversaire cette année.

D’autre part et durant tout l’été, des randonnées permettront de découvrir Paris et la Seine-Saint-Denis sous un jour différent avec une grande boucle de 540 km du Grand chemin de randonnée n°1. De plus petites balades (GR15 et GR du chemin de Saint-Jacques de Compostelle...) seront aussi proposées aux plus jeunes et aux familles tout comme un parcours le long des rivières franciliennes (Orge, Ourcq, Essonne, Bièvre, Yvette, Marne, Loing...) un mercredi par mois.

Les randonnées en Seine-et-Marne :

Dimanche 2 avril : Ris-Orangis (Essonne) - Combs-la-Ville (forêt de Sénart) ; dimanche 23 avril : Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) - Emerainville (forêt de Notre-Dame, forêts régionales de Gros Bois et du Plessis-Saint-Antoine, bois Saint-Martin) ; dimanche 30 avril : Emerainville - Chelles (bois Saint-Martin, bois de la Grange, parc de Noisiel, réserve Îles de la Marne) ; dimanche 7 mai : Chelles - Sevran (Seine-Saint-Denis) (espace naturel régional du Mont Guichet, bois de Bondy, bois de Bernouille, parc forestier de la Poudrerie).