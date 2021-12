Le pub-brasserie « Au Bureau » arrive à Cesson et à Claye-Souilly

Les deux petits derniers de la chaîne de restauration sont implantés au cœur des centres commerciaux Bois Sénart et Shopping Promenade de Cesson et de Claye-Souilly. Ces ouvertures vont être l'occasion de recruter localement plus de 50 personnes au total.

A Cesson, l'établissement possède une capacité de plus de 145 places assises et une terrasse de 95 places. Ce nouveau pub-brasserie fait la part belle aux matériaux nobles et autres alambiques rappelant ainsi l'univers du pub anglais. Quant à celui de Claye-Souilly, cinquième bar-restaurant de la marque « Au Bureau » en Seine-et-Marne, trois mois de travaux ont suffi pour le construire. Il dispose de plus de 150 places assises et d'une terrasse de 120 places située juste à côté d'un terrain de pétanque.

« Au Bureau » Cesson Bois Sénart : ZAC de la Plaine du Moulin à Vent, Woodshop Shopping-Bois Sénart 77240 Cesson. Tél. : 01 64 37 94 21.

« Au Bureau » Claye-Souilly Shopping Promenade : 3, rue Robert Schumann 77410 Claye-Souilly.