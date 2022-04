Le Prox’Raid Aventure au Mée-sur-Seine

Le dispositif Prox’Raid Aventure va installer son grand village citoyen au Mée-sur-Seine. Il sera composé de nombreux ateliers encadrés par des policiers bénévoles et diplômés. Il s’agira de proposer un temps de rencontre et d’échanges avec les forces de sécurité en présence des différents partenaires de cette opération (polices municipale et nationale, pompiers, Bureau information jeunesse, préfecture, Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, Service jeunesse, associations locales…). Cette action sera réservée aux collèges le matin et ouverte à tous l’après-midi (14h-17h). Elle a pour but de promouvoir le dialogue, la citoyenneté et les valeurs de la République à travers des activités ludiques et sportives.

Parc Fenez : avenue de l’Europe, Le Mée-sur-Seine.