Le protexiomètre, une arme préventive contre le covid-19 au travail

Comment éviter aux salariés de se contaminer mutuellement ? De nombreux employeurs se posent cette question. Spécialiste depuis 17 ans de la traçabilité, de la sécurité et de la géolocalisation des personnels d'entreprise et ancrée dans la zone industrielle de Vaux-le-Pénil, la société Nomadic Solutions a peut-être trouvé la parade. Sa trouvaille ? Le protexiomètre.

Il s'agit d'un badge multifonctions, qui permet d'évaluer la distanciation entre deux salariés. Dans un premier temps, il avertit le porteur de la présence trop rapprochée d'un ou de plusieurs autres badges (sous forme de vibrations toutes les 15 secondes). Dans un second temps, il mémorise l'horodatage et la durée de mise en présence trop proche des autres badges. Toutes ces données sont ensuite transmises via un modem bluetooth sur une plateforme qui les conserve durant 40 jours avant de les effacer. Un salarié contaminé peut ainsi avertir toutes les personnes qui ont été en contact avec lui. Toute géolocalisation en interne est toutefois interdite. Pas question de « fliquer » les employés, mais bien d'installer entre eux une sorte de cordon sanitaire virtuel. Ce système s'adresse donc exclusivement aux équipes de terrain (usines, chantiers ou hubs logistiques) regroupant 20 personnes minimum.

Encore au stade du prototype, le protexiomètre sera commercialisé en septembre et prendra la forme d'un boîtier en plastique étanche. Cet outil pourra également être utilisé dans des zones dangereuses (usines de produits chimiques) ou pour éviter des collisions entre les véhicules et le personnel au sein d'une même entreprise.

Renseignements : info@nomadicsolutions.biz. Tél : 01 60 59 04 55.