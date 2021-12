Le projet T Zen 2 sur de bons rails

Les trois représentants des collectivités engagées dans la construction de ce beau projet de transport en commun se sont réunis le 3 mars dernier pour signer son protocole de réalisation.

Jean-Jacques Barbaux, président du Département, a accueilli Stéphane Baudet, 3e vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, chargé des Transports, et Louis Vogel, président de la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine et maire de Melun, entre les murs de l'Hôtel du Département à Melun pour cette signature emblématique.

Très attendu des usagers de transports en communs, notamment du RER D et de la ligne R du Transilien, le projet T Zen 2 vise à faciliter la liaison entre Sénart et Melun.

Avec un tracé de 17 km, le T Zen 2 desservira 27 stations avec une fréquence de passage toutes les six minutes en heure de pointe, et traversera cinq communes : Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis et Melun.

Ce tramway a pour objectifs affichés de :

relier les deux cœurs d'agglomération de Melun et de Sénart en s'affranchissant des contraintes liées à la circulation automobile ;

favoriser le développement des transports en commun pour satisfaire et fluidifier les échanges locaux ;

permettre une desserte fine et rapide des quartiers de l'agglomération de Melun et des communes de la ville nouvelle de Sénart ;

accompagner les projets urbains et favoriser l'implantation d'emplois et d'équipements le long du trajet.

Il assurera ainsi une liaison de qualité entre les lieux d'habitat, d'emplois, d'enseignement, de loisirs et de commerces, et améliorera l'accès en correspondance avec le RER D et la ligne R, en complément des réseaux de bus locaux.