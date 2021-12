Le Projet régional de santé 2018-2022 adopté

Fruit d'une large concertation avec tous les acteurs, ce nouveau PRS définit et organise la mise en œuvre des priorités de santé, ainsi que l'évolution du système de santé régional. Eviter d'avoir à soigner grâce à la prévention, renforcer les inégalités sociales et territoriales et adapter les actions et politiques aux spécificités locales font partie des trois objectifs majeurs de ce PRS.

Forte en contrastes, l'Île-de-France est la Région la plus riche mais aussi la plus inégalitaire. En 2013, le taux de pauvreté en Île-de-France s'élevait à 15,4 %, ce qui est supérieur à la valeur de la France métropolitaine (14,5%). Il est caractérisé par de fortes disparités territoriales : il atteint jusqu'à 27,8 % en Seine-Saint-Denis contre 11,4 % en Seine-et-Marne.

L'agence a donc fait le choix de structurer son Projet régional de santé autour de cinq axes de transformation du système de santé : promouvoir et améliorer l'organisation en parcours des prises en charge en santé sur les territoires ; donner une réponse aux besoins mieux ciblée, plus pertinente et efficiente ; assurer un accès égal et précoce à l'innovation en santé et aux produits de la recherche ;

permettre d'agir sur sa santé et de contribuer à la politique de santé ; inscrire la santé dans toutes les politiques.

À titre d'exemple, la transition d'un système de santé cloisonné en silos (sanitaire/médicosocial ou ville/hôpital) vers un système organisé en parcours est déjà enclenchée. L'objectif du PRS 2018-2023 est de poursuivre et d'approfondir les efforts menés jusque-là, ainsi que de les rendre plus accessibles et articulés pour les professionnels de santé et les usagers.