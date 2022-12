Le projet de parc naturel régional Brie et Deux Morin relancé

Cela fait maintenant plusieurs années que les élus de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie travaillent à la création du parc naturel régional (PNR) Brie et Deux Morin. Implanté sur un territoire regroupant 81 communes, il deviendrait alors le cinquième PNR d’Île-de-France.

Ni réserve naturelle, ni parc national, un parc naturel régional (dont la dénomination remonte à 1967) est un outil de développement territorial orienté vers la valorisation des richesses naturelles, culturelles et paysagères d’un territoire. Il doit garantir un juste équilibre entre le développement économique et social d’un côté et la valorisation et la préservation des patrimoines de l’autre. C’est aussi un lieu d’échanges, de concertation et d’expérimentations

« Le classement en PNR serait un moteur de développement durable et d’attractivité. Ce serait aussi un outil parfaitement adapté aux enjeux auxquels est confronté notre territoire riche d’un patrimoine culturel et de milieux naturels de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragilisé par la pression urbaine du Grand Paris », explique Franck Riester. Ancien homme fort de Coulommiers (il a été député-maire), l’actuel ministre chargé des Relations avec le Parlement pilote ce projet de PNR depuis qu’il est devenu président du syndicat mixte d’études et de préfiguration (SMEP) en octobre 2021.

Elaboration d’une charte

Si l’élaboration de ce projet de PNR a été ralentie par la crise sanitaire, une étape décisive avait été néanmoins franchie en septembre 2020 avec l’avis d’opportunité favorable de l’Etat. La mobilisation des élus et des citoyens du conseil local de développement (CLD) avait payé. Le diagnostic de territoire a pu être ensuite consolidé. Le prochain rendez-vous est prévu le 12 décembre avec une réunion organisée à Coulommiers et à laquelle les habitants du territoire sont invités à participer. Il y sera notamment question de l’élaboration de lacharte du PNR. Celle-ci doit fixer les orientations de développement, de protection et de mise en valeur du territoire. Elle se déclinera sous forme d’un plan d’actions détaillé et sera valable 12 ans.

En cas d’homologation, ce futur PNR, le seul situé à l’est de la région Île-de-France, contribuera pleinement à la reconnaissance des territoires ruraux comme acteurs incontournables de l’écosystème régional.