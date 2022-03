Le projet de l’université Gustave Eiffel récompensé

C’est Jean Castex en personne qui est venu annoncer la bonne nouvelle. Le 10 mars, le Premier ministre s’est rendu sur le campus universitaire de Marne-la-Vallée. Il y a dévoilé la liste des huit derniers lauréats (venant s’ajouter aux neuf autres universités déjà primées) ayant obtenu les labels I-Dex (Initiatives d’excellence) et I-Site (Initiatives-Sciences Innovation Territoires Économie) initiés par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et décernés par un jury international. Parmi ces lauréats (universités de Lille, Clermont-Ferrand, Montpellier, Pau et Pays de l’Adour, Nantes, Cergy et Sorbonne-Paris-Cité) figure aussi l’université Gustave Eiffel (UGE), récompensée pour son projet I-Site consacré aux “Villes du futur”.

Pour l’UGE, cette labellisation constitue un véritable tremplin pour le développement de sa formation pluridisciplinaire. Elle vient également saluer le bilan des actions menées par l’établissement de Champs-sur-Marne autour du thème des villes et des territoires de demain, qui seront davantage résilients, attractifs et vivables.

Au total, ces 17 lauréats vont bénéficier d’une aide annuelle de plus de 300 millions d’euros, s’inscrivant dans le cadre du plan d’investissement “France 2030”. Pour sa part, l’Université de Champs-sur-Marne va se voir accorder annuellement 8 193 738 euros.

Ce soutien financier va lui permettre de poursuivre ses missions de recherche, de formation et d’appui aux politiques publiques sur sa thématique d’excellence.

Créée en décembre 2019, l’UGE est le fruit de la fusion entre une université (Paris-Est Marne-la-Vallée), un organisme de recherche (IFSTTAR), trois écoles d’ingénieurs (ESIEE Paris, EIVP et ENSG) et une école d’architecture (ENSAVT). Répartis ainsi sur l’ensemble du territoire national, ses campus comptent 17 000 étudiants et 150 enseignants et chercheurs. Soixante quatre projets de recherche, impliquant la moitié des chercheurs du site, ont été soutenus depuis un peu plus de deux ans. En matière de formation, cinq Masters et neuf formations d’ingénieurs ont été intégrés dans le programme “filières d’excellence” (400 étudiants concernés), tandis qu’une Licence d’excellence pluridisciplinaire a été également mise en place. Par ailleurs, l’UGE présente la plus forte proportion d’apprentis parmi les universités et soutient l’entrepreneuriat des étudiants et des chercheurs (14 entreprises créées en moyenne par an).