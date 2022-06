Le programme Oxygène est lancé à Montévrain

Baptisé “Oxygène”, ce programme immobilier implanté au sein de la ZAC Montévrain Val d’Europe va s’étendre sur plus de 153 hectares. La pose de la première pierre s’est déroulée récemment et va déboucher prochainement sur la construction de 99 logements (44 logements sociaux et 55 en accession, dont 44 déjà réservés) d’ici 2024. Celle-ci s’inscrit dans une continuité urbaine, entre les nouveaux quartiers du Val d’Europe et le centre bourg historique de Montévrain. Collaboratif et responsable, ce programme est idéalement situé à proximité des transports et du centre-ville. Il va également s’intégrer à la démarche environnementale globale de l’écoquartier de Montévrain.

En présentant un projet avec de très fortes exigences environnementales et des performances énergétiques supérieures aux normes en vigueur, Sogeprom a fait la démonstration qu’Oxygène tient sa promesse de nouvelle respiration au cœur de la ville. Conçus selon les règles vertueuses du bioclimatisme, les bâtiments sont réalisés selon un système constructif mixte bois béton et 100 % bois sur les bâtiments intermédiaires. La totalité du projet profitera également de la reconnaissance BEPOS Effinergie 2017, obtenue grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques sur le toit et pompe à chaleur). La construction affichera aussi le label Effinature, ainsi que celui de Bâtiment biosourcé.

© DR

Accompagné d’Ecoceaty (créateur d’écosystèmes alimentaires durables), Sogeprom a également imaginé la conception d’espaces de rencontres entre habitants et acteurs locaux (compostage, potager collaboratif, local partagé), afin de valoriser le savoir-faire agricole du territoire. À noter qu’au rez-de-chaussée de l’immeuble, 600 m2 sont réservés à l’installation du commerce Cuir Center, tandis que 123 places de parking sont prévues.

Filiale de promotion immobilière de la Société Générale, Sogeprom est présent depuis près de 50 ans sur l’ensemble des marchés de l’immobilier. Son volume d’activité global a atteint 839 millions d’euros en 2021 avec près de 16 000 logements et plus de 104 000 m² de tertiaires réservés ces cinq dernières années.