Le prix “Potentielles” à Marjorie Daniel et Volunteers 4 Sport

Conçu comme un programme accélérateur de talents, le concours Business with Attitude défend la place des femmes comme actrices clés de la vie économique. Il s’adresse aux créatrices d’entreprises innovantes défendant un projet à impact social, sociétal ou environnemental, ayant entre un et huit ans d’existence et affichant un chiffre d’affaires annuel et/ou une levée de fonds de 250 000 euros minimum.

Nouveauté cette année, le prix “Potentielles”, remis en partenariat avec l’association Diversidays, a mis en avant des parcours issus de la diversité, sans critère de chiffre d’affaires, mais correspondant totalement aux valeurs de cette manifestation. Le prix Potentielles 2022 est ainsi revenu à Marjorie Daniel, créatrice de Volunteers 4 Sport à Soignolles-en-Brie en association avec Thibaut Gauthier. Sa plateforme permet aux fédérations et aux organisateurs d’événements sportifs de recruter, former et gérer leurs bénévoles.

L’entreprise cible les jeunes, auxquels le bénévolat peut apporter une première expérience précieuse pour leur parcours professionnel. Aujourd’hui, son ambition est de développer cette interface utile à tous et se faire connaître en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

www.volunteers4sport.fr